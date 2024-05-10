أوكرانيا تُعاني.. روسيا تعتزم تدمير عتاد قوات كييف

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تعتزم القوات الروسية تدمير عتاد قوات كييف وخاصة ترسانة المدفعية.وفي السياق، قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن "الروس لا يهاجمون ويدمرون الوحدات النظامية للقوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل يستهدفون المدفعية أيضًا على وجه التحديد".وبحسب الخبير فإن الجيش الأوكراني يضعف في ساحات القتال، موضحا أنه حتى فيما يشتكي المسؤولون الأوكرانيون والضباط الأوكرانيون من قلة الأشخاص الذين يتعين عليهم القتال، فإن معدل الضحايا آخذ في الارتفاع.وأكد أن "الهجوم الروسي مستمر، وهو في آخذ في التصاعد، ويوجه ضربات مدمرة للجيش الأوكراني".وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية تخسر ألف شخص يوميا بسبب إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على احتواء الهجوم الروسي بأي ثمن.وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت بالفعل أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، بالإضافة إلى 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية. (روسيا اليوم)