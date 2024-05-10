Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تُعاني.. روسيا تعتزم تدمير عتاد قوات كييف

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1197679-638509225547586187.jpg
Doc-P-1197679-638509225547586187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم القوات الروسية تدمير عتاد قوات كييف وخاصة ترسانة المدفعية.

وفي السياق، قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن "الروس لا يهاجمون ويدمرون الوحدات النظامية للقوات المسلحة الأوكرانية فحسب، بل يستهدفون المدفعية أيضًا على وجه التحديد".
Advertisement

وبحسب الخبير فإن الجيش الأوكراني يضعف في ساحات القتال، موضحا أنه حتى فيما يشتكي المسؤولون الأوكرانيون والضباط الأوكرانيون من قلة الأشخاص الذين يتعين عليهم القتال، فإن معدل الضحايا آخذ في الارتفاع.

وأكد أن "الهجوم الروسي مستمر، وهو في آخذ في التصاعد، ويوجه ضربات مدمرة للجيش الأوكراني".

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية تخسر ألف شخص يوميا بسبب إصرار الولايات المتحدة وحلفائها على احتواء الهجوم الروسي بأي ثمن.

وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت بالفعل أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، بالإضافة إلى 21 ألف قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-05-10
02:14 | 2024-05-10
02:13 | 2024-05-10
01:58 | 2024-05-10
01:53 | 2024-05-10
01:52 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24