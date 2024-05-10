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عربي-دولي

ساعدتها بعشرات المليارات.. ألمانيا تعتزم شراء منظومات صاروخية لـ"كييف"

Lebanon 24
10-05-2024 | 00:58
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، خلال زيارة للولايات المتحدة، إن بلاده ستشتري 3 أنظمة صواريخ من طراز "هيمارس" (HIMARS) الأمريكية لتسليمها إلى أوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته قناة "NTV" أكد بيستوريوس أيضا للولايات المتحدة استعداد ألمانيا لتحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن في أوروبا والعالم، كما دعا السلطات الأميركية إلى عدم إضعاف الجهود المشتركة في أوروبا.
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وقال وزير الدفاع الألماني خلال اجتماعه مع نظيره الأميركي لويد أوستين: "سنواصل العمل معا كشركاء مقربين وحلفاء وأصدقاء. هذا الأمر أكثر أهمية منه في أي وقت مضى في العالم، وأنا واثق من أننا معا سيمكننا تحقيق الكثير".

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكرياً أو قدمت التزامات لعقد نفقات مستقبلية بمبلغ يقارب 28 مليار يورو. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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