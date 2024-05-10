واشنطن والقاهرة تدعوان إلى "إبداء المرونة" في محادثات هدنة غزة

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وجاء في بيان نشرته وزراة الخارجية المصرية على صفحتها في فيسبوك، أن شكري كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن، الخميس، بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة، تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل السجناء والرهائن المحتجزين".



وأكد شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت"، مجددا لنظيره الأميركي "التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة". حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، الخميس، "كافة الأطراف على إبداء المرونة وبذل المزيد من الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع" .وجاء في بيان نشرته وزراة الخارجية المصرية على صفحتها في فيسبوك، أن شكري كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن، الخميس، بحثا خلاله "مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة، تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل السجناء والرهائن المحتجزين".وأكد شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت"، مجددا لنظيره الأميركي "التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من ١،٤ مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة".

وفي ذات السياق، شدد الوزير المصري على "الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم".



وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن شكري تناول مع بلينكن "تداعيات العمليات العسكرية، وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع".



واتفق الوزيران على "استمرار التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني".



وقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة، الخميس، فيما حذرت الولايات المتحدة من وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في حال شن هجوم كبير على مدينة رفح المكتظة على حدود مصر.