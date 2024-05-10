نتنياهو: آمل تجاوز الخلاف مع بايدن كما فعلنا دوماً

على وقع احتدام التوتر بين الحلفاء، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي جو بايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعدما منع بايدن إرسال بعض الأسلحة إلى إسرائيل.

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"خسرنا مئات الجنود"

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم) ليل الخميس الجمعة: "كثيرا ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضا. وكنا نتمكن من التغلب عليها. آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية إسرائيل".



كما تابع أن إسرائيل خسرت مئات الجنود في الحرب داخل قطاع غزة. وأعلن أن تل أبيب دمّرت 20 كتيبة عسكرية لحماس من أصل 24 حتى الآن..

كذلك شدد على وجوب هزيمة حركة حماس في رفح، وفق زعمه.



"نواصل العمل مع إسرائيل"

بالتزامن أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل "لإلحاق هزيمة دائمة" بحركة حماس



كما أكد في بيان أن أي قرار نهائي لم يتخذ بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل. وأضاف أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس.



جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي أن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل قائلاً: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".



وشدد على أن واشنطن ستواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط مؤخرا.



يذكر أن الولايات المتحدة كانت علّقت إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملة على مقاتلي حركة حماس في غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن.