أمام الكونغرس.. بلينكن سيقدم تقريرا "شديد الانتقاد" لإسرائيل

قال موقع "أكسيوس" الأميركي إن من المتوقع أن ينتقد تقرير لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل، بينما ينفي انتهاكها لشروط الحصول على الأسلحة.

وذكر الموقع نقلا عن 3 مسؤولين أنه من المتوقع أن يقدم بلينكن، الجمعة، تقريرا "شديد الانتقاد" إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، لكنه "لن يصل إلى حد الجزم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأميركية".

Advertisement

وقال مسؤولون أميركيون إن التقرير، الذي يقيم ما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي وفرضت قيودا على المساعدات الإنسانية لغزة، أثار جدلا داخليا في وزارة الخارجية.





وأفادت السلطات الصحية المحلية أن ما يقرب من 35 ألف فلسطيني قتلوا في غزة، كما وجد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل أن إسرائيل استخدمت أسلحة أميركية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.





وتقوم الخارجية الأميركية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في صراعات مسلحة مختلفة.

وأوضح "أكسيوس": "إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأميركية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد صرح يوم الأربعاء أن القنابل التي زودت بها واشنطن تل أبيب وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) التي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

كما هدد بأنه "إذا دخلت إسرائيل رفح فلن نزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع مثل هذه المشكلة". (سكاي نيوز)