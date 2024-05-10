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عربي-دولي

من هو مرشح بوتين لرئاسة الوزراء؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:16
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أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس فلاديمير بوتين رفع للمجلس اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء.

وكتب فولودين على "تلغرام": "رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء".
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وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 أيار الجاري.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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