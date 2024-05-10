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عربي-دولي

خلاف آخر في إسرائيل.. ما علاقة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 01:52
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لا ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد فترة ولاية سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، التي ستنتهي تشرين الأول المقبل، حسبما أفادت القناة 13 الإسرائيلية.

ويمكن لنتنياهو أن يمدد ولاية هرتسوغ لمدة عام آخر، لكنه قال لمقربيه إنه لا يخطط للقيام بذلك رغم رغبة السفير في الاستمرار.
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وعن سبب ذلك، توضح القناة 13 أن هناك "خلافات بين الرجلين ظهرت قبل بداية الحرب ضد حماس"، علما أن السفير شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وتريد الدائرة المقربة من نتنياهو أن يحل السفير لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان محل هرتسوغ، لكن يضيف المصدر أنه "لن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قريبا".
 
وقال مصدر مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "كان هرتسوغ المحور الرئيسي في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وعمل بقوة من أجل الدعم الأميركي في جوانبه العديدة، بما في ذلك خلال الخلافات بين البلدين".

وأضاف: "عندما سئل، أعرب السفير عن استعداده لتمديد فترة ولايته من أجل مواصلة مساعدة إسرائيل في الحرب". (سكاي نيوز عربية) 
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