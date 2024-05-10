Advertisement

عربي-دولي

قضية ترامب و "الممثلة الإباحية" تابع.. هذا ما حصل في آخر جلسة محاكمة!

Lebanon 24
10-05-2024 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1197722-638509294344075227.jpg
Doc-P-1197722-638509294344075227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز من أجل عدم إفصاحها عن إقامة علاقة معه عام 2006، شنت محاميته هجوماً عنيفا على نجمة الأفلام الإباحية.
Advertisement

فقد وجهت المحامية سوزان نيتشلز أسئلة حادة لدانيلز خلال جلسة أمس، مستجوبة إياها حول مصادر دخلها.

وسألتها حول محاولة إقناعها بعض العملاء بأنها تستطيع التحدث مع أقاربهم المتوفين، وما إذا كان هذا مصدرا لكسب المال.

لترد دانيلز بالإيجاب، معترفة بأنها "إحدى الطرق التي تدر عليها الدخل"!

كما عرضت نيتشلز على المحلفين منشورات وضعتها دانيلز على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سلع بمتجرها عبر الإنترنت في وقت قريب من توجيه الاتهام إلى ترامب العام الماضي.

إلى ذلك، وجهت إليها سؤالا آخر قائلة "جزء كبير من مصدر رزقك منذ عدة سنوات هو جني المال من قصة اللقاء الجنسي مع ترامب وأنك ستساعدين في إدانته، أليس كذلك؟".

واتهمتها بالتربح من قصة اللقاء الجنسي مع ترامب في عام 2006، وذلك في مسعى من جانبها لتقويض مصداقيتها كشاهدة في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي حالي أو سابق.

إلا أن الممثلة الإباحية اكتفت بالقول إنها تكره ترامب.

فيما جلس الرئيس السابق، الذي كان يرتدي ربطة عنق زرقاء، منحنيا إلى الأمام إلى طاولة الدفاع، بوجه عابس، بينما كانت دانيلز تدلي بشهادتها.

يذكر أن 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لدانيلز البالغة من العمر 45 عاما مقابل صمتها على اللقاء المزعوم، وُجهت لترامب البالغ من العمر 77 عاما.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب وصف كذبا مدفوعات لمحاميه مايكل كوهين في عام 2017 بأنها نفقات قانونية، في حين أنها كانت في الواقع عبارة عن تسديد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين إلى دانيلز بعد التفاوض معها. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:47 | 2024-05-10
06:43 | 2024-05-10
06:28 | 2024-05-10
06:18 | 2024-05-10
05:45 | 2024-05-10
05:30 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24