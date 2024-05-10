قضية ترامب و "الممثلة الإباحية" تابع.. هذا ما حصل في آخر جلسة محاكمة!

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في جلسة جديدة لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز من أجل عدم إفصاحها عن إقامة علاقة معه عام 2006، شنت محاميته هجوماً عنيفا على نجمة الأفلام الإباحية.فقد وجهت المحامية سوزان نيتشلز أسئلة حادة لدانيلز خلال جلسة أمس، مستجوبة إياها حول مصادر دخلها.وسألتها حول محاولة إقناعها بعض العملاء بأنها تستطيع التحدث مع أقاربهم المتوفين، وما إذا كان هذا مصدرا لكسب المال.لترد دانيلز بالإيجاب، معترفة بأنها "إحدى الطرق التي تدر عليها الدخل"!كما عرضت نيتشلز على المحلفين منشورات وضعتها دانيلز على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سلع بمتجرها عبر الإنترنت في وقت قريب من توجيه الاتهام إلى ترامب العام الماضي.إلى ذلك، وجهت إليها سؤالا آخر قائلة "جزء كبير من مصدر رزقك منذ عدة سنوات هو جني المال من قصة اللقاء الجنسي مع ترامب وأنك ستساعدين في إدانته، أليس كذلك؟".واتهمتها بالتربح من قصة اللقاء الجنسي مع ترامب في عام 2006، وذلك في مسعى من جانبها لتقويض مصداقيتها كشاهدة في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي حالي أو سابق.إلا أن الممثلة الإباحية اكتفت بالقول إنها تكره ترامب.فيما جلس الرئيس السابق، الذي كان يرتدي ربطة عنق زرقاء، منحنيا إلى الأمام إلى طاولة الدفاع، بوجه عابس، بينما كانت دانيلز تدلي بشهادتها.يذكر أن 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لدانيلز البالغة من العمر 45 عاما مقابل صمتها على اللقاء المزعوم، وُجهت لترامب البالغ من العمر 77 عاما.ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب وصف كذبا مدفوعات لمحاميه مايكل كوهين في عام 2017 بأنها نفقات قانونية، في حين أنها كانت في الواقع عبارة عن تسديد مبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين إلى دانيلز بعد التفاوض معها. (العربية)