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عربي-دولي

زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي إلى اليابان

Lebanon 24
10-05-2024 | 02:36
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يجري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى اليابان ستستمر من الـ20 وحتى الـ23 من أيار الجاري سيلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيانها عن أملها "في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية".
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وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وزار الأمير محمد اليابان عام 2019 لحضور قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وترتبط اليابان بعلاقات وثيقة مع دول الخليج، وتستورد من الشرق الأوسط نحو 90% من حاجتها من النفط. (روسيا اليوم)
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