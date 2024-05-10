تقرير أجنبي يكشف.. المناطق التي خسرتها كييف لن تعود

Advertisement

شددت مجلة Foreign Policy على ضرورة إقناع الإدارة الأميركية كييف باستحالة استعادة المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا، وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.وأضافت المجلة أنه على السلطات الأميركية أن "تعترف علنا بأن المصالح الأوكرانية والأمريكية لا تتلاقى"، بينما لا تزال الأهداف التي أعلنتها كييف حول إعادة "كل سنتيمتر من الأراضي" لا يمكن تحقيقها في الواقع.وذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "أوكلت قيادة استراتيجية أوكرانيا لـ"الطيار الآلي"، مشيرة إلى أن واشنطن لا تملك أي خطة واضحة سوى ضمان استمرار تدفق التمويل لأوكرانيا.كما اعتبرت المجلة أنه على واشنطن أن تساعد في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن الوقت المناسب لمثل هذه المفاوضات هو الصيف القادم.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 نيسان الماضي على مشروع قانون حول استئناف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. (روسيا اليوم)