Advertisement

عربي-دولي

تقرير أجنبي يكشف.. المناطق التي خسرتها كييف لن تعود

Lebanon 24
10-05-2024 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1197733-638509318874491643.jpg
Doc-P-1197733-638509318874491643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شددت مجلة Foreign Policy على ضرورة إقناع الإدارة الأميركية كييف باستحالة استعادة المناطق الأوكرانية التي انضمت إلى روسيا، وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو.

وأضافت المجلة أنه على السلطات الأميركية أن "تعترف علنا بأن المصالح الأوكرانية والأمريكية لا تتلاقى"، بينما لا تزال الأهداف التي أعلنتها كييف حول إعادة "كل سنتيمتر من الأراضي" لا يمكن تحقيقها في الواقع.
Advertisement

وذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "أوكلت قيادة استراتيجية أوكرانيا لـ"الطيار الآلي"، مشيرة إلى أن واشنطن لا تملك أي خطة واضحة سوى ضمان استمرار تدفق التمويل لأوكرانيا.

كما اعتبرت المجلة أنه على واشنطن أن تساعد في تنظيم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن الوقت المناسب لمثل هذه المفاوضات هو الصيف القادم.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 نيسان الماضي على مشروع قانون حول استئناف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:47 | 2024-05-10
06:43 | 2024-05-10
06:28 | 2024-05-10
06:18 | 2024-05-10
05:45 | 2024-05-10
05:30 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24