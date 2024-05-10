مُتّهم بالتحرش.. جيش الاحتلال يوقف قائد كتيبة قاتل في غزة والشمال

Advertisement

أوقف جيش الاحتلال قائد كتيبة مدرعة خدمت في غزة، وتتمركز الآن على الحدود الشمالية في الأراضي المحتلة قريبا من لبنان، بعد شكاوى تحرش جنسي من ضابطتين تعملان تحت إمرته.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التحرش الجنسي بالضابطتين بدأ في وقت مبكر حتى قبل الحرب الحالية، والضحايا أصغر منه سنا بكثير.وأمر قائد القيادة الشمالية في جيش الاحتلال بوقف قائد الكتيبة 30 يوما، وحجب اسمه عن وسائل الإعلام، بناء على توصية من مكتب المحامي العام العسكري.وتم اتخاذ القرار بعد أن عقد الميجور جنرال أوري غوردين جلسة استماع للضابط، برتبة مقدم، قدم فيها الضابط ادعاءاته. (عربي21)