زلزال يضرب جزيرة تايوان.. كم بلغت قوته؟

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الجزيرة التايوانية أن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الجمعة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

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