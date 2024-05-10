مأساة رفح مستمرة.. أكثر من 100 فلسطيني نزح تحت القصف الإسرائيلي

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بينما يتواصل خروج النازحين من مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النيران على النازحين غرب المدينة.كما طال قصف منزلا بمنطقة عبسان شرق خان يونس، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص.من جانبها، أكّدت "الأونروا" اليوم أن عدد النازحين من رفح ارتفع إلى 110 آلاف مع اشتداد القصف الإسرائيلي في المدينة.كما أضافت بتغريدة على حسابها على منصة إكس "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري". وتابعت "تشير التقديرات إلى أن حوالي 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن الأمان".لكنها أشارت إلى عدم وجود مكان آمن في كامل القطاع الذي يعيش ظروفا معيشة مروعة.وشددت على أن "الأمل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار".أتى ذلك، بعدما ذكرت الوكالة أمس أن نحو 80 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ السادس من الشهر الجاري، وحذرت أيضا من أن القطاع بأكمله ليس به مكان آمن. (العربية)