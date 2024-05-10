أُصيبت بمضاعفات خطيرة... تعويض إمرأة بملبغ كبير بالدولار بسبب لقاح "أسترازينيكا"

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أصدرت محكمة مغربية أول حكم من نوعه لتعويض امرأة تضررت من "مضاعفات لقاح كورونا".وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكماً قطعياً يقضي بـ"دفع وزارة الصحة للمدعية التي أصيبت بشلل في الوجه تعويضاً قدره 250 ألف درهم أيّ ما يعادل 25 ألف دولار أميركي، وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات".أتى ذلك عقب تعرض المدعية لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى إثر تلقيها لقاح أسترازينيكا. (العربية)