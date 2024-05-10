Advertisement

عربي-دولي

أُصيبت بمضاعفات خطيرة... تعويض إمرأة بملبغ كبير بالدولار بسبب لقاح "أسترازينيكا"

Lebanon 24
10-05-2024 | 05:13
A-
A+
Doc-P-1197797-638509402256921271.jpg
Doc-P-1197797-638509402256921271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت محكمة مغربية أول حكم من نوعه لتعويض امرأة تضررت من "مضاعفات لقاح كورونا".

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكماً قطعياً يقضي بـ"دفع وزارة الصحة للمدعية التي أصيبت بشلل في الوجه تعويضاً قدره 250 ألف درهم أيّ ما يعادل 25 ألف دولار أميركي، وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات".
Advertisement

أتى ذلك عقب تعرض المدعية لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى إثر تلقيها لقاح أسترازينيكا. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:47 | 2024-05-10
06:43 | 2024-05-10
06:28 | 2024-05-10
06:18 | 2024-05-10
05:45 | 2024-05-10
05:30 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24