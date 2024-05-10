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"الموساد" يعترف بأنه فوجئ بهجوم 7 تشرين الأوّل

Lebanon 24
10-05-2024 | 05:45
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قال الخبير الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان إنّ "جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد اعترف للمرة الأولى بأنه تفاجأ بأحداث 7 تشرين الاول، وذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة".
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وأشار ميلمان إلى أن "الاعتراف قد يبدو بديهيا، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة"، مبينا أنه "رغم أن الوثيقة لم تكن موقعة، إلا أنه من الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل الموساد فإن كل كلمة فيها تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنياع".

وذكر ميلمان أن الوثيقة توضح أن "الموساد في نطاق دوره لا يركز على الساحة الفلسطينية، ولكن من الناحية العملية، فمن المؤكد أن لديه اتصالا وتفاعلا مع العديد من الأطراف المتعلقة بهذا المجال". (روسيا اليوم)
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