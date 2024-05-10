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عربي-دولي

حادثة مروّعة... ملثم خنق إمرأة واغتصبها بين سيارتين!

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:18
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أظهر فيديو خنق ملثّم امرأة قبل أن يسحبها على الأرض ويغتصبها بين سيارتين بأحد شوارع برونكس في نيويورك.

وقال رجال الشرطة إن "المنحرف كان يتبع الضحية البالغة من العمر 45 عاما، والتي كانت تسير على الرصيف في شارع 152 الشرقي والجادة الثالثة".
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ويظهر الفيديو الرجل وهو يسحب حزاما ويلفه حول رقبة المرأة حتى تفقد وعيها، ثم يسحبها بين سيارتين ويغتصبها.

وقال رجال الشرطة إن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لشرطة نيويورك تحقق في الاعتداء الجنسي العنيف، مشيرة إلى أن الضحية توقفت عن التعاون مع السلطات.
 
 
نعتذر عن نشر الفيديو، بسبب إحتوائه على مشاهد قاسية. (روسيا اليوم)
  
 

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