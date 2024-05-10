حادثة مروّعة... ملثم خنق إمرأة واغتصبها بين سيارتين!

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أظهر فيديو خنق ملثّم امرأة قبل أن يسحبها على الأرض ويغتصبها بين سيارتين بأحد شوارع برونكس في نيويورك.وقال رجال الشرطة إن "المنحرف كان يتبع الضحية البالغة من العمر 45 عاما، والتي كانت تسير على الرصيف في شارع 152 الشرقي والجادة الثالثة".ويظهر الفيديو الرجل وهو يسحب حزاما ويلفه حول رقبة المرأة حتى تفقد وعيها، ثم يسحبها بين سيارتين ويغتصبها.وقال رجال الشرطة إن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لشرطة نيويورك تحقق في الاعتداء الجنسي العنيف، مشيرة إلى أن الضحية توقفت عن التعاون مع السلطات.