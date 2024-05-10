أسلحة أميركية في طريقها إلى إسرائيل... ماذا تشمل؟

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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن أسلحة أميركية بمليارات الدولارات "في طور الإعداد والمراجعة" لإرسالها إلى إسرائيل، رغم تعليق شحنة قنابل والتهديد الصادر عن الرئيس جو بايدن بوقف المزيد من صادرات السلاح.وعلقت واشنطن إرسال شحنات قنابل كبيرة دقيقة التوجيه من صنع شركة "بوينغ" لإسرائيل، كما حذر بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة، إذا شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة.