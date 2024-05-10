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عربي-دولي

أسلحة أميركية في طريقها إلى إسرائيل... ماذا تشمل؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:28
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن أسلحة أميركية بمليارات الدولارات "في طور الإعداد والمراجعة" لإرسالها إلى إسرائيل، رغم تعليق شحنة قنابل والتهديد الصادر عن الرئيس جو بايدن بوقف المزيد من صادرات السلاح.
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وعلقت واشنطن إرسال شحنات قنابل كبيرة دقيقة التوجيه من صنع شركة "بوينغ" لإسرائيل، كما حذر بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة، إذا شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة.
 
وقال السيناتور جيم ريش أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين، إن هناك مجموعة واسعة من المعدات العسكرية الأخرى في طور الإعداد لإرسالها إلى إسرائيل.

وتشمل الشحنة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك "JDAMS"، وقذائف الدبابات ومدافع الهاون، والمركبات التكتيكية المدرعة". (سكاي نيوز)
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