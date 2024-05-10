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عربي-دولي

بالأرقام.. كم بلغ عدد الفارين من رفح بعد بدء إسرائيل هجومها البرّي؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 06:47
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قدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، أن حوالى 110 آلاف شخص فروا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ يوم الاثنين الماضي، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً بالإخلاء تزامناً مع بدء هجوم بري على المنطقة.
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وقالت الوكالة في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "مع تكثيف قصف القوات الإسرائيلية على رفح، يتواصل التهجير القسري".

وحذرت الأونروا من أنه "رغم فرار الناس بحثا عن الأمان، إلا أنه ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه".

كذلك، قالت "الأنروان" إنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والظروف المعيشية فظيعة"، مشيرة إلى أنّ الأمل الوحيد هو الوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن جانبه، قال كبير منسقي الطوارئ في اليونيسف بقطاع غزة، هاميش يونغ خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن الأشخاص الذين تحدث إليهم "مرهقون ومرعوبون للغاية"، موضحا أن "النازحين معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالأمراض والعدوى وسوء التغذية، والجفاف، وخاصة الأطفال".

وأضاف يونغ متحدثا من رفح عبر رابط فيديو: "في الطريق إلى هنا اليوم رأيت شخصا يحاول نقل مرحاضه المؤقت على عربة يجرها حمار. أعتقد أن هذا يعطيك فكرة عن مدى يأس الناس".

وأوضح يونغ أن "العائلات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة، وتفتقر إلى مياه الشرب، وتفتقر إلى المأوى"، موضحا أن "الناس يعملون مراحيض بدائية عن طريق حفر ثقوب في الأرض حول الخيام. كما أن أداء الحاجة بالعراء في ازدياد".

وختم قائلا: "في غزة، تم تهجير الجميع تقريبا أكثر من مرة".
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