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عربي-دولي

تحذير عاجل من عاصفة شمسية قويّة... 6 إنفجارات موجّهة نحو الأرض

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:12
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حذرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة من عاصفة شديدة تصل آثارها نحو الأرض وقد تقطع الاتصالات في أميركا وكندا.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، يعد هذا أول تنبيه من نوعه منذ 19 عاما، حيث أوضحت الإدارة أن الشمس تنبعث منها توهجات قوية من الإشعاع عالي الطاقة مما يزيد من احتمال انقطاع الاتصالات.
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ويمكن رؤية أضواء تلك التوهجات القوية عبر أجزاء من الولايات المتحدة وكندا اعتبارا من مساء الجمعة.

وقال بيل مورتاغ، منسق البرنامج في المركز: "الأمر اللافت للنظر للغاية هو أنه كان هناك 6 انفجارات مختلفة موجهة نحو الأرض". (سكاي نيوز)
 
 
 

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