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عربي-دولي

إصابة 11 جنديّاً إسرائيليّاً بطريقة لا تخطر على البال!

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:51
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في مواجهة "غير متوقعة"، تعرّض 11 جنديا في الجيش الإسرائيلي، للسعات دبابير خطيرة، وذلك وفقا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

ونُقِلَ الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وحالتهم طفيفة، في حين أنّ أحدهما حالته متوسطة.
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ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مرّت دبابة فوق عش كبير للدبابير، مما دفع الدبابير إلى لدغ عناصر الجيش الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
 
 
 

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