قتلى وجرحى في روسيا... حافلة ركاب سقطت في نهر بعد إصطدامها بسيارة

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تدهور حافلة ركاب وسقوطها في نهر النيفا في مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا، بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها.وأعلنت وزارة الداخلية في مدينة سان بطرسبورغ أن الحافلة كانت تقل عشرين شخصا.وأضافت أن رجال الإنقاذ نجحوا في انتشال 8 أشخاص من الحافلة فيما خرج 10 آخرون منها بأنفسهم.وأفادت "روسيا اليوم" بأن "الحافلة اخترقت سياج الجسر وسقطت في قناة مويكا من نهر النيفا بعد اصطدامها بإحدى السيارات". (روسيا اليوم)