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إقتصاد

الاقتصاد البريطاني ينجو من الركود

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:05
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أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن الاقتصاد البريطاني نجا من الركود بعد نمو بلغ 0.6 في المئة بين كانون الثاني وآذار.

وانتعش الاقتصاد بنمو أسرع من المتوقع بعد أن توقع الاقتصاديون نموا بنسبة 0.4 في المائة بعد ربعين من التراجع، الذي يمثل ركودا فنيا في النصف الأخير من عام 2023.
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وتعليقا على أرقام الناتج المحلي الإجمالي قال وزير المال جيريمي هانت: "ليس هناك شك في أنها كانت سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى الصحة الكاملة لأول مرة منذ وباء "كوفيد 19".

وأضاف: "اقتصادنا ينمو هذا العام ولدينا أفضل التوقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية على مدى السنوات الست المقبلة، مع نمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وانخفاض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي الذي يفتح حسابات مصرفية". (روسيا اليوم)

إقتصاد

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