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عربي-دولي
دبابات إسرائيليّة تُطوّق نصف رفح.. والآلاف يبحثون عن مأوى
Lebanon 24
10-05-2024
|
10:13
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سيطرت دبابات إسرائيلية، اليوم الجمعة، على الطريق الرئيسي الذي يفصل بين النصف الشرقي والغربي لرفح بجنوب قطاع غزة، مما أدى فعليا إلى تطويق كامل للجانب الشرقي للمدينة.
وروى سكان عن وقوع انفجارات وإطلاق نار دون انقطاع تقريبا شرق وشمال شرق المدينة، مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
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وقالت حماس إنها نصبت كمينا لدبابات إسرائيلية قرب مسجد شرق المدينة، مما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت عدة كيلومترات من الشرق إلى مشارف منطقة البنايات.
وأمرت إسرائيل المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح مما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة، التي شكلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب. (سكاي نيوز)
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