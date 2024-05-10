Advertisement

عربي-دولي

"كتائب القسام" تُفجّر نفقا بقوة إسرائيلية في رفح

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1197896-638509590083634915.jpg
Doc-P-1197896-638509590083634915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "كتائب القسام" عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت أيضا أنها قصفت "بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات العدوّ المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:45 | 2024-05-10
13:40 | 2024-05-10
13:20 | 2024-05-10
13:00 | 2024-05-10
12:41 | 2024-05-10
12:35 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24