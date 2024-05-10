"كتائب القسام" تُفجّر نفقا بقوة إسرائيلية في رفح

أعلنت "كتائب القسام" عن تفجير نفق بقوة إسرائيلية تابعة لسلاح الهندسة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واغتنام معداتها في محيط ثكنة "سعد صايل" شرق رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت أيضا أنها قصفت "بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قوات العدوّ المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ "رجوم" 114 ملم". (روسيا اليوم)

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