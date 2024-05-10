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عربي-دولي

قرار إسرائيليّ عاجل يتعلّق بالعمليّة العسكريّة في رفح

Lebanon 24
10-05-2024 | 10:42
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وافق المجلسان الحربي والوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل، على توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين، أن التوسع في العملية العسكرية لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما قال مصدر ثالث إن توسيع العملية يمكن اعتباره تجاوزا لهذا الخط.
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وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء الأمني أصدر تعليماته للمفاوضين، في الوقت عينه، بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. (سكاي نيوز)
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