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عربي-دولي
بسبب خلاف بين الوزراء.. صفقة أميركية إسرائيلية على المحك
Lebanon 24
10-05-2024
|
11:12
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من عدم إكمال شراء طائرات حربية من طراز "F-35" و"F-15I" من الولايات المتحدة.
وقال يوآف غالانت إن "التصور الإسرائيلي بأن من الممكن توفير المزيد من الأمن بأموال أقل لدى مواجهة التهديدات المتزايدة فقط، هو تصور خاطئ يحتاج إلى تغيير"، مضيفا: "على إسرائيل أن تستثمر ضعف هذا المبلغ في ميزانية الدفاع".
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وعلى إثر الخلاف والمواجهة بينه وبين وزير المالية بتسلئيل سموتريش، وهو ما أجل، من بين أمور أخرى، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن شراء طائرات من طراز "F-35" و"F-15I"، أوضح غالانت قائلا: "إذا لم نكمل عملية شراء أسراب من هذه الطائرات من الولايات المتحدة خلال شهر، سيتأخر استلامها وسيُرفع سعرها بالنسبة لإسرائيل".
جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهدت تهديدا من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل في حال توغلها في عمق رفح. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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