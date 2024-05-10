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عربي-دولي

بوريل: إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في هذا التاريخ

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:15
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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 أيار الجاري.

 وفي حديثه لإذاعة "RNE" الإسبانية مساء الخميس، نقل بوريل عن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد ستعترف بدولة فلسطين 21 أيار.

 وأكد المسؤول الأوروبي أنّ دولا أوروبية مثل مالطا وأيرلندا وسلوفينيا في طريقهم للاعتراف بدولة فلسطين.

 وقال بوريل: "ما أعلمه أنّ بلجيكا لن تعترف بالوقت الحالي، ولكن هذا الاحتمال ما زال قائما".

 وفي رده على سؤال يتعلق بحدود دولة فلسطين قال بوريل: "لن نضعها نحن، هي (الحدود) واضحة بقرارات الأمم المتحدة".

 ومن المعروف أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي تقودها إسبانيا.

 ودولة فلسطين معترف بها حاليًا من قبل 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

 ووجه بوريل انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم إصغائه لطلب المجتمع الدولي بعد اجتياح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 وأشار إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستكون لها تبعات في جميع أنحاء العالم، وأنها ستؤثر أيضًا على الانتخابات في كل من الولايات المتحدة والغرب.

 وعن احتجاجات الطلاب في الجامعات تضامنا مع فلسطين، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنّ هذه الاحتجاجات ستنتشر في كل العالم الغربي.

( الأناضول)
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