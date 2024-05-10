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عربي-دولي

بموافقة 143 دولة.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنح فلسطين العضوية الكاملة

Lebanon 24
10-05-2024 | 11:38
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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن فلسطين مؤهلة لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
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