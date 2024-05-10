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عربي-دولي

الهند تسحب آخر جنودها المتمركزين فى جزر المالديف

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:00
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قالت مسؤولة في المالديف إن سحبت الهند جميع قواتها العسكرية من الجزر ضمن نطاق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في آذار الماضي.

 وأعلنت المتحدثة باسم رئاسة جمهورية المالديف هينا والد في تصريح لموقع (صن أونلاين) الإخباري، الجمعة، أن آخر الجنود الهنود المتمركزين في المالديف غادروا البلاد.

 وجاء سحب الهند لجميع قواتها من المالديف بعد اجتماع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار ووزير خارجية المالديف موسى زمير، أمس الخميس، في نيودلهي بالهند.

 من جانبه أكد جايشانكار أنه يأمل في تقارب وجهات النظر مع المالديف في مختلف المجالات.

 وسبق أن أمر رئيس المالديف محمد مويزو بسحب أفراد الجيش الهندي من البلاد بعد وقت قصير من توليه منصبه.

 وصرح أن المجموعة الأولى من الجنود الهنود الذين كانوا هدفا لانتقادات المعارضة ستغادر بحلول 10 آذار، على أن يغادر الباقون البلاد بحلول 10 أيار. ( الأناضول)

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