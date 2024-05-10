Advertisement

عربي-دولي

مرة جديدة.. أميركا تعتزم إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
10-05-2024 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1197941-638509654677002279.jpeg
Doc-P-1197941-638509654677002279.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الحزمة الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وفي خضم التطورات العسكرية مع اشتداد وتيرة الحرب، تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، اليوم الجمعة".

وأضافت الصحيفة أن حزمة المساعدات ستشمل مدرعات من طراز "برادلي" وصواريخ دفاع جوي من طرازي "باتريوت" و"ستينغر"، وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، وأنواعا أخرى من الذخائر. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2024-05-10
16:15 | 2024-05-10
16:00 | 2024-05-10
15:38 | 2024-05-10
15:30 | 2024-05-10
15:00 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24