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عربي-دولي
مرة جديدة.. أميركا تعتزم إقرار حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا
Lebanon 24
10-05-2024
|
12:10
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بعد الحزمة الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وفي خضم التطورات العسكرية مع اشتداد وتيرة الحرب، تعتزم الولايات المتحدة الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، اليوم الجمعة".
وأضافت الصحيفة أن حزمة المساعدات ستشمل مدرعات من طراز "برادلي" وصواريخ دفاع جوي من طرازي "باتريوت" و"ستينغر"، وصواريخ مضادة للدروع من طراز "جافلين"، وأنواعا أخرى من الذخائر. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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