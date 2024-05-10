25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
محمود عباس: فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
Lebanon 24
10-05-2024
|
12:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لصالح قرار اعتماد دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.
وثمن عباس مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار الذي وفقا للرئاسة الفلسطينية، "ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي في عزل الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته الخطيرة للشرعية الدولية".
Advertisement
وأكد عباس أن هذا التصويت الدولي "الكاسح لصالح حق الشعب الفلسطيني هو دليل قاطع على وقوف العالم موحّدا خلف قيم الحق والعدل والحرية والسلام التي تمثلها القضية الفلسطينية، وضد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".
وجاء في البيان الرئاسي أن فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك.
ودعا عباس الإدارة الأميركية إلى التراجع عن دعمها "المنحاز لصالح الاحتلال، واحترام إرادة الدول والشعوب الداعمة للحق والحرية والتصويت لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة، والامتناع عن استخدام الفيتو الذي بات معزولا ووحيدا في مواجهة الشرعية والحق الذي تمثله فلسطين وقضيتها العادلة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
Lebanon 24
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
07:55 | 2024-05-10
10/05/2024 07:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن عصابة "التيك توك".. فتاة متوارية عن الأنظار من بين المتّهمين هذه هويتها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن عصابة "التيك توك".. فتاة متوارية عن الأنظار من بين المتّهمين هذه هويتها
09:07 | 2024-05-10
10/05/2024 09:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!
12:43 | 2024-05-10
10/05/2024 12:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إغتيال في صيدا؟ خبر يكشف ما جرى!
Lebanon 24
محاولة إغتيال في صيدا؟ خبر يكشف ما جرى!
13:30 | 2024-05-10
10/05/2024 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟
Lebanon 24
بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟
09:02 | 2024-05-10
10/05/2024 09:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2024-05-10
البيت الأبيض: هدنة غزة "ممكنة"
16:15 | 2024-05-10
جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل
16:00 | 2024-05-10
قصّة معبر رفح.. تعرف إلى بوابة غزة الوحيدة إلى العالم الخارجي
15:38 | 2024-05-10
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. إيران والإمارات تعقدان اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة
15:30 | 2024-05-10
بالفيديو.. سفير إسرائيل يمزق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة
15:00 | 2024-05-10
الأردن ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار دعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
10/05/2024 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
10/05/2024 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
10/05/2024 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24