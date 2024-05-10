استشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمنزل وسط القطاع

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، الجمعة، بقصف طائرات حربية إسرائيلية، منزلا شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى "العودة" (غير حكومي) في قطاع غزة، في بيان، إن 8 شهدا وعدد من المصابين (لم يحددهم) وصلوا للمستشفى إثر قصف إسرائيلي طال منزلاً شمال مخيم النصيرات.

ولم يوضح المستشفى في بيانه طبيعة الإصابات وعددها.

فيما أفاد شهود، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل وإحداث أضرار جسيمة بمنازل الفلسطينيين المجاورة.

وأوضح الشهود أن الطواقم الطبية والدفاع المدني (الحماية المدنية) لا يزالون يبحثون عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر جراء الهجوم الإسرائيلي. ( الأناضول)