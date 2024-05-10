القوات الأميركية تعتزم سحب جميع الأفراد العسكريين من النيجر

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قررت وزارة الدفاع الأميركية سحب كل مجموعة القوات الأميركية المتضمنة 1000 شخص من النيجر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن مصادرها.وفي نيسان، كانت قد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ مناقشة خطط انسحاب القوات بعد أن قالت سلطات النيجر إنها ستلغي اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب قواتها من هذا البلد.وذكرت الأنباء أنه تم التوصل إلى ذلك، نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة وسلطات النيجر الجديدة منذ عام 2023 حول استمرار التعاون الأمني. وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من النيجر. (روسيا اليوم)