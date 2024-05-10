قرارٌ تاريخيّ.. دول العالم تدفع باتجاه "الدولة الفلسطينية"

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب "الفيتو" الأميركي بمجلس الأمن.



وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة "الصحافة الفرنسية".

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وبعد خطابات ومداولات، قالت الجمعية العامة كلمتها، وأكدت أهلية فلسطين لـ"العضوية الكاملة" في الأمم المتحدة، بعد فيتو مجلس الأمن.

وقالت الجمعية العامة في ختام جلستها، اليوم الجمعة، "الفلسطينيون مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة".



وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابي، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار بمنح فلسطين هذه المكانة، في وقت سابق.



وبموجب التصويت، نال الفلسطينيون بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة، في خطوة رمزية.



ويشمل النص الذي أقرته الجمعية العامة، منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين دون تأخير "استثنائيا ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول المقبل، لتفادي الحلقة الدبلوماسية المفرغة التي قد يتسبب فيها دعوة الجمعية لمجلس الأمن، لتبني قرار مماثل، واستخدام الولايات المتحدة الفيتو في الأخير.

الرئيس الفلسطيني



وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على استراتيجية بلاده في السير خطوة بخطوة نحو العضوية الكاملة، وقال "سنواصل مساعينا للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

المجموعة العربية



ونيابة عن المجموعة العربية، ألقت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، بيانا قويا أمام الجمعية العامة، لدعم منح فلسطين عضوية المنظمة الكاملة.



وقال السفير محمد أبوشهاب، مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة، إن "الشعب الفلسطيني يستحق فرصة المساهمة بفعالية في خدمة الإنسانية عبر الأمم المتحدة".



وتابع: "فلسطين تستحق مكانتها في الأسرة الدولية ولها الحق في عضوية كاملة بالأمم المتحدة"، مضيفا: "من حق فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".



وأضاف "إسرائيل صرحت جهارا برفضها لحل الدولتين"، متابعا "الأمم المتحدة تأخرت في الوفاء بالتزاماتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".

مندوب دولة الإمارات قال أيضا، "إسرائيل ضربت بكل الاتفاقات الدولية عرض الحائط"، قبل أن يضيف "نطالب مجلس الأمن للاستجابة للجمعية العامة لاتخاذ قرار بانضمام فلسطين".



ودلل مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة على أهمية مثل هذا القرار، قائلا "تبني قرار اليوم سيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية".

مندوب فلسطين



بدوره، قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، "التصويت بنعم على انضمام دولتنا هو القرار الصائب".



وتابع "لا يمكن أن تؤيد دولة حل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين"، مضيفا "من حق شعبنا تقرير مصيره".

مندوب "إسرائيل"



في المقابل، قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن "التصويت على مشروع قرار اليوم بشأن انضمام فلسطين ينتهك قرارات مجلس الأمن"، مضيفا "إذا صوتم على مشروع قرار عضوية فلسطين فأنتم تصوتون على إقامة دولة إرهابية".



وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل التصويت، إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية "تدمير وتمزيق للميثاق الأممي"، وهو أمر لا يغتفر، على حد تعبيره. وأضاف أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على أراضيها، وعناصر حماس هم من يسيطرون على غزة".



ورفع صورة ليحيى السنوار، قائد حركة "حماس" في غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها.



وتابع: "ما يحدث في الأمم المتحدة اليوم هو من بقايا استسلام وإذعان دول أوروبا لهتلر في اتفاقية ميونيخ"، مضيفاً: "تعارضون إسرائيل وتحاولون استرضاء قوات حماس".

مندوب روسيا

فيما قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة بلاده، "استمرار إسرائيل في خطتها لاجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية".



وتابع "يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

أميركا

كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود "نحن نخشى أن تشكّل هذه سابقة".