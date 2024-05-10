25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
24
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لإنقاذ البلاد.. أمير الكويت يعلن حلّ مجلس الأمة
Lebanon 24
10-05-2024
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مساء الجمعة، حلّ مجلس الأمة الكويتي.
وفي التفاصيل، أكد الأمير أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أن كان هناك مصاعب وعراقيل ما لا يمكن تحمله.
Advertisement
وأوضح أن البعض أراد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير، مشددا على أن هناك من يعطل مصالح البلاد.
كما تابع أن بعض النواب وصل بهم التمادي إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية.
وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذا للبلاد.
كذلك رأى أن اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.
وأوضح أن الأمن مسألة في غاية الأهمية وسوف يوليها اهتماما كبيرا.
وأعلن ضبط من أُدين بالخيانة حرا طليقا نتيجة ممارسات غير مقبولة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
واعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدي رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
ورأى أن الجو غير السليم الذي عاشته البلاد السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد.
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
Lebanon 24
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
07:55 | 2024-05-10
10/05/2024 07:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن عصابة "التيك توك".. فتاة متوارية عن الأنظار من بين المتّهمين هذه هويتها
Lebanon 24
معلومات جديدة عن عصابة "التيك توك".. فتاة متوارية عن الأنظار من بين المتّهمين هذه هويتها
09:07 | 2024-05-10
10/05/2024 09:07:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!
12:43 | 2024-05-10
10/05/2024 12:43:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إغتيال في صيدا؟ خبر يكشف ما جرى!
Lebanon 24
محاولة إغتيال في صيدا؟ خبر يكشف ما جرى!
13:30 | 2024-05-10
10/05/2024 01:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟
Lebanon 24
بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟
09:02 | 2024-05-10
10/05/2024 09:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2024-05-10
البيت الأبيض: هدنة غزة "ممكنة"
16:15 | 2024-05-10
جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل
16:00 | 2024-05-10
قصّة معبر رفح.. تعرف إلى بوابة غزة الوحيدة إلى العالم الخارجي
15:38 | 2024-05-10
للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. إيران والإمارات تعقدان اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة
15:30 | 2024-05-10
بالفيديو.. سفير إسرائيل يمزق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة
15:00 | 2024-05-10
الأردن ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار دعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
11/05/2024 00:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
11/05/2024 00:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
11/05/2024 00:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24