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عربي-دولي

الأردن ترحب بتصويت الجمعية العامة لصالح قرار دعم عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:00
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رحّب الأردن، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى إعادة تقييم طلب فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويمنح حقوقا إضافية لها.

 جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

 وأكد بيان على أن "اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 ودعت الوزارة الأردنية المجتمع الدولي إلى "بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية". ( الأناضول)

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