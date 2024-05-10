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عربي-دولي

للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. إيران والإمارات تعقدان اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة

Lebanon 24
10-05-2024 | 15:38
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عُقدت الجلسة العاشرة للجنة القنصلية المشتركة بين إيران والإمارات برئاسة نائب الشؤون القنصلية والمجلس الإيرانيين في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا بيكدلي ونائب وزير الخارجية الإماراتي خالد عبد الله بالهول، للمرة الاولى منذ 10 سنوات.
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وحضر هذا الاجتماع السفير الإيراني لدى أبو ظبي رضا عامري، وممثلون عن المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك وزارة العدل والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومؤسسة الموانئ والشحن.

وحسب "مهر"، ناقش الجانبان القضايا القنصلية والتعاون القضائي والشرطي والنقل البحري والعبور وحل مشاكل المواطنين.

وأوضحت "مهر" أن هذه المباحثات أجريت بعد انقطاع دام عشر سنوات، في إطار تفاهم طهران وأبو ظبي على تعزيز التعاون القنصلي.

كما التقى علي رضا بيكدلي مع كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، شاهين خليفة، ووزير العدل عبد الله النعيمي، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون القنصلي بين البلدين.

وشدد بيكدالي في هذا اللقاء على أن إيران تعطي الأولوية لتوسيع نطاق العلاقات المتبادلة مع جيرانها توسيعا شاملا في إطار سياسة حسن الجوار الخاصة بها، لافتا في هذا الصدد  إلى أن تفاعل الناس يعزز علاقات الجوار ويحسنها.

وأضاف أن الاجتماعات القنصلية تهدف إلى تسهيل هذه العلاقات وحل المشاكل المتعلقة بالمواطنين.

ووفق "مهر"، أكد وزير دولة الامارات أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وترحب بتوسيع التعاون القنصلي معها. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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