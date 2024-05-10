جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

قدمت جنوب إفريقيا "طلبًا عاجلاً"، الجمعة، إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات إضافية وسط الهجمات الإسرائيلية على غزة، وخاصة في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت محكمة العدل الدولية، بيان، إن "جنوب إفريقيا تشير في طلبها الجديد إلى أن التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة سابقًا غير قادرة على المعالجة الكاملة للظروف المتغيرة والحقائق الجديدة التي استند إليها طلبها".

وأضاف البيان أن "جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إصدار المزيد من التدابير المؤقتة، وتعديل التدابير المؤقتة السابقة وسط عملية رفح الإسرائيلية". ( الأناضول)