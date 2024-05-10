منظمو احتجاجات: تعليق بايدن لدعم إسرائيل عسكرياً لن يُوقف احتجاجات غزة

قال خبراء ومنظمو احتجاجات بشأن غزة إن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تعليق شحنات أسلحة تتضمن آلاف القنابل لإسرائيل بسبب هجماتها على رفح حظي بإشادة بعض المنتقدين من الديمقراطيين، لكنه لن يوقف الاحتجاجات التي تعوق جهوده الانتخابية.

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ويقول كثيرون إن القرار جاء متأخرا ولن يرضي ائتلاف الناخبين الشباب والملونين أصحاب الميول اليسارية الذين قادوا الاحتجاجات ضد الهجمات الإسرائيلية.

وقالت ستيفاني فوكس المديرة التنفيذية لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي تشارك في الاحتجاجات التي تعم البلاد ومن بينها احتجاجات الجامعات "نرحب بتصريحات بايدن وبهذه الإشارة إلى تحمل مسؤولية تواطؤ الولايات المتحدة في هذه الجرائم".



وأضافت: "لو كانت تصريحاته تعنى أكثر من (مجرد) تعليق (شحنات الأسلحة) لمرة واحدة، فينبغي أن يكون هذا بداية لتغيير جذري في السياسة الأميركية".



وقالت ميديا بنجامين المؤسس المشارك لمجموعة كود بينك التي تشارك أيضا في الاحتجاجات: "أعتقد أن تصريحات بايدن أمس تحرك الأمور... لكننا لا نعرف ما إذا كانت هذه خطوة دعائية في محاولة لتهدئة بعض معارضيه بشأن هذه القضية أم أنها خطوة حقيقية لأنه قال أيضا إن دعمه لإسرائيل ثابت لا يتزعزع".



وأضافت: "سنواصل الاحتجاجات".