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عربي-دولي

"قوات سوريا الديمقراطية" تسلّم العراق دواعش "مجزرة سبايكر"

Lebanon 24
10-05-2024 | 17:41
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سلّمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة لبغداد اثنين من مسلحي تنظيم داعش يشتبه بتورطهما في عمليات قتل جماعي لجنود عراقيين في 2014، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
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جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاستخبارات الوطنية العراقية استعادة 3 من أعضاء تنظيم داعش من خارج العراق. ولم تسهب الاستخبارات في تفاصيل.
أسر تنظيم داعش ما يقدر بنحو 1700 جندياً عراقياً بعد الاستيلاء على تكريت في 2014. كان الجنود يحاولون الفرار من معسكر سبايكر المجاور.

بعد السيطرة على تكريت بوقت قصير، نشر تنظيم داعش صوراً مروعة لإطلاق نار مسلحي التنظيم على الجنود وقتلهم.

وقال فرهاد شامي، المتحدث باسم قسد، إن القوة المدعومة من الولايات المتحدة سلمت عضوين بتنظيم داعش للعراق. ولم يتضح على الفور من أين استعادت السلطات العراقية المشتبه به الثالث.

عملية القتل الجماعي في 2014 التي عرفت باسم مجزرة سبايكر أثارت تنديدا في أنحاء العراق، وأججت جزئيا حشد الميليشيات الشيعية في المعركة ضد داعش.

وقال المرصد إن اثنين من أعضاء تنظيم داعش كانا من بين 20 ألقي القبض عليهم في عملية مشتركة مؤخرا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة الرقة شمالي سوريا، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا.

ورغم هزيمة داعش في العراق عام 2017 وفي سوريا في 2019، ما زال للمتطرفين خلايا نائمة تنشط في هجمات دامية ضد قسد والقوات الحكومية السورية.
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