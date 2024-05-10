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مجلس الأمن يطالب بتحقيق مستقل بعد اكتشاف مقابر جماعية في غزة

Lebanon 24
10-05-2024 | 18:49
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طالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق مستقلّ وفوري بعد اكتشاف مقابر جماعية بمحيط مستشفيات في غزة دفن فيها مئات الأشخاص.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان عن قلقهم العميق إزاء تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وبمحيطهما في غزة، حيث عثر على مئات الجثث التي تعود خصوصا لنساء وأطفال وشيوخ.
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ولم يحدّد المجلس الجهة التي يمكنها قيادة هذا التحقيق.
وشدّد المجلس أيضا على أهمية أن تعرف العائلات مصير أحبائها المفقودين ومكانهم وفقاً للقانون الإنساني الدولي.
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