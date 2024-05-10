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عربي-دولي

السعودية تدعو مجلس الأمن لدعم فلسطين بالعضوية الكاملة

Lebanon 24
10-05-2024 | 19:30
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دعت السعودية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ للتحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، بعدما صوتّت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح حق الفلسطينيين بعضوية كاملة في المنظمة الدولية.
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وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا للخارجية السعودية أعربت فيه عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد الجمعة بغالبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن فلسطين مؤهّلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
وأكّدت الخارجية السعودية أنّ "هذا القرار يعبّر بكل جلاء عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين".

ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي ودعم الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.
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