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عربي-دولي

زيلينسكي: معارك عنيفة على طول خط الجبهة

Lebanon 24
10-05-2024 | 20:00
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تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الجمعة عن معارك عنيفة على طول خط الجبهة في وقت باشرت موسكو هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي بناء على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة: "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة".
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وأضاف: "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في منطقة خاركيف".

ولفت إلى أن "كييف ترسل تعزيزات إلى منطقة خاركيف وتردّ على الهجوم الروسي بالمدفعية وطائرات مسيّرة".

وأكّد زيلينسكي أن "أوكرانيا ستردّ على التحدي الروسي الجديد بقوة"، ودعا داعمي كييف الغربيين إلى تقديم مساعدات عسكرية إضافية.

وتابع: "على طول حدودنا الوطنية وخط جبهتنا، سندمّر حتمًا المحتل بطريقة نُحبط فيها نوايا روسيا الهجومية".

وأردف: "من المهم أن يدعم شركاؤنا جنودنا عبر تزويدهم بالمعدات في الوقت المناسب".
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