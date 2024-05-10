إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الدولي.. تقرير أميركي طال انتظاره

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مثّل اعتراف الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل أيام، بأن الأسلحة الأميركية قتلت مدنيين في قطاع غزة، علامة فارقة في سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل." قتلت مدنيين"فبعد 7 أشهر من الغارات الجوية والقتال البري وتقييد المساعدات في غزة، الذي أسفر عن أكثر من 35 ألف ضحية فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، أعلنت الإدارة الأميركية أنه من المعقول تقييم أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في حالات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.وانتقد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية طال انتظاره أمس الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في حرب غزة، لكنه زعم أنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات.وقال التقرير إنه كان منطقيا التقييم بأن إسرائيل استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "نتائج قاطعة".كما أضاف أن طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها.وتابع أنه مع ذلك، ونظرا لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أميركية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة +أن أس أم-20+ تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.أيضاً أشار إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية "المعرفة والخبرة والأدوات" لتقليل الضرر، فإن النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات.رغم ذلك، زعم التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب أن أس أم-20.أتى هذا بعدما أدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل أن يُنشر أخيرا بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدما في هجومها على مدينة رفح المكتظة.بدوره، وصف مسؤول أميركي التقرير بأنه مجرد "لمحة سريعة"، قائلا إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.في حين لا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض أمس الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.انتهاكات إسرائيليةجاء ذلك فيما أكد خبراء ومسؤولون أميركيون سابقون أن القوات الإسرائيلية انتهكت قوانين الحرب، والمعايير الأميركية الموضوعة لاستعمال أسلحتها (العربية).