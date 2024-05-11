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عربي-دولي

كونها "مناطق قتال خطيرة".. إسرائيل تطلب إخلاء أحياء جديدة في رفح

Lebanon 24
11-05-2024 | 01:52
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طالبت إسرائيل اليوم السبت بإخلاء المزيد من الأحياء في رفح، على الرغم من التحذيرات الدولية والأممية من اجتياح المدينة أقصى جنوب قطاع غزة، ووسط تأكيد الأمم المتحدة عدم وجود أماكن آمنة في كامل القطاع يلجأ إليها النازحون.
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فقد أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، ما وصفه بالتحذير الخطير، داعياً السكان والنازحين في مخيمات رفح والشابورة والأحياء الأداري، والجنينة وخربة العدس في بلوكات 6, 7, 8, 9, 17, 25, 26, 27 و 31 إلى إخلائها فورا، كونها "مناطق قتال خطيرة"، وفق تعبيره.

"قوة شديدة"

كما أكد أن قواته "ستعمل بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في تلك المناطق"، في إشارة إلى مقاتلي حماس. وحذر من الاقتراب من الجدار الأمني.

فيما أوضح مراسل "العربية" أن تلك المناطق تقع في شرق المدينة، لافتاً إلى أن آلاف المدنيين فروا منذ صباح اليوم من وسط المدينة وشرقها أيضا نحو المواصي وخان يونس، تحت القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الوضع مزرٍ، وسط تدفق عشرات الجرحى إلى المستشفى الكويتي.

أتت تلك التطورات بعدما أفادت مصادر مطلعة أمس الجمعة بأن الحكومة الإسرائيلية المصغرة اتخذت قرارا "بتوسيع عملياتها العسكرية في رفح، بشكل محدود"، بما لا يتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة سابقا.

فيما فر أكثر من 110 آلاف من الفلسطينيين من المدينة المكتظة بالنازحين منذ الاثنين الماضي.(العربية)



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