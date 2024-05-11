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معارك عنيفة.. القوات الروسية تسيطر على بلدات أوكرانية وتقتحم مقاطعة خاركيف

Lebanon 24
11-05-2024 | 02:32
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في آخر تطورات الحرب الروسية ـ الأوكرانية، سيطرت قوات موسكو، خلال الأيام القليلة الماضية، على بلدات جديدة في مختلف الجبهات، فيما اقتحمت مقاطعة خاركيف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وتقارير إعلامية.
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فقد صرحت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أنه خلال الأسبوع الماضي، تمكن الجيش الروسي من السيطرة على بلدات كوتلياروفكا وكيسلوفكا و نوفوكالينوفو.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الأسبوع، حررت وحدات من مجموعة القوات ’الغرب‘ بلدتي كوتلياروفكا وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف" مشيرة إلى القوات الروسية هزمت 9 ألوية أوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكو في مقاطعة لوغانسك، ونوفوسادوفو في دونيتسك، وسينكوفكا من مقاطعة خاركيف.

روسيا تفتح جبهة خاركيف
ويبدو أن المعارك آخذة في التوسع وسط تقارير تفيد بأن القوات الروسية بدأت باقتحام الحدود مع مقاطعة خاركيف، حيث شن الجيش الروسي هجوما خلال الصباح.

ووفق تقارير، فقد تمكن الجيش الروسي، خلال ساعات، من دخول عدد من القرى، من بينها ستريليتشا وكراسني وبيلنا وبوريسيفكا وزيلين، بينما وصل إلى منطقتي هوبتيفكا وكودييفكا.




ويكتنف بعض الغموض منطقة "تشوهيف رايون"، إذ تفيد تقارير بأن القوات الروسية وصلت إلى أوهيرتسيف وهاتيش وبليتينيفكا، والضواحي الشمالية لفوفتشانسك، التي تعرضت لقصف شديد.

ومع ذلك، فلا توجد مؤشرات على عملية واسعة النطاق في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث، أمس الجمعة، عن "معارك عنيفة" على "طول خط الجبهة"، في وقت باشرت موسكو هجوما بريا في مقاطعة خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه بناء على معلومات تلقاها من القائد الأعلى للقوات الأوكرانية المسلحة "تدور معارك عنيفة على طول خط الجبهة"، مضيفا "ناقشنا الإجراءات الدفاعية وتعزيز مواقعنا في خاركيف".(سكاي نيوز)

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