Advertisement

ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "لعدة أسابيع، كان الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم رفح. وعلى الرغم من ذلك، عندما شن الجيش غزوه ليل الإثنين، فاجأ هذا الأمر جنرالات إسرائيل. ويأتي ذلك على الرغم من نشر فرقتين مدرعتين على الحدود الجنوبية لغزة، وطباعة مئات الآلاف من المناشير التي تحذر السكان المحليين بضرورة الإخلاء إلى "منطقة إنسانية" على الساحل. وقد تم تأجيل خطة رمي المناشير فوق رفح مرتين، بعد الضغوط الأميركية. وفي صباح يوم الاثنين، عندما أُعطي الضوء الأخضر، كانت الخطة تقضي بمنح المدنيين أسبوعًا على الأقل للتحرك، إنما بعد عشر ساعات دخلت الدبابات المنطقة".وبحسب الصحيفة، "كان هناك سبب آخر فاجأ الجنرالات. فقبل ذلك بساعات قليلة، أبلغ وفد من كبار قادة حماس في القاهرة الحكومة المصرية أنهم قبلوا اقتراح هدنة مدتها ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. عندها، اعتقد الجنرالات أن أي هجوم كبير سيتم تعليقه إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق. واتخذت حكومة الحرب قرارين: إرسال قوات إلى رفح وإرسال فريق مفاوض إلى القاهرة لفحص رد حماس. إذاً، لماذا شنت إسرائيل الهجوم إذا كانت هناك فرصة لإعادة الرهائن؟"ورأت الصحيفة أن "هناك منطقا استراتيجيا وراء الخطوة الإسرائيلية. ويتضمن رد حماس تناقضات كبيرة مع الإطار الأصلي الذي اقترحه المصريون قبل أسابيع، والذي وافقت عليه إسرائيل، كما حصلت حماس على ضمانات سرية بأنه سيتم الضغط على إسرائيل لمواصلة الهدنة وقبول وقف إطلاق النار على المدى الطويل.إن فرص تضييق هذه الخلافات ضئيلة، ولهذا السبب لا يضم الوفد الإسرائيلي رئيسي الشين بيت والموساد، اللذين لديهما تفويض بالتوقيع على أي صفقة".وتابعت الصحيفة، "من ناحية أخرى فإن التوغل الإسرائيلي كان محدداً، فالدبابات لم تدخل مدينة رفح ذاتها، حيث يتجمع أكثر من مليون مدني، إلى جانب آخر كتيبة كاملة من المقاتلين التابعين لحماس. بدلاً من ذلك، استولى الجيش على جزء من حدود غزة مع مصر ومعبر رفح، وهي في الواقع خطوة تكتيكية لا تتجاوز الخطوط الحمراء التي فرضتها أميركا ومصر. كما هناك منطق سياسي أيضا. يتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط شديدة من شركائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة لشن هجوم على رفح، لكن الأصوات الأكثر واقعية في حكومة الحرب، وجزء كبير من الجمهور الإسرائيلي، تحث على التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن. ومن جانبه، هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بإبطاء إمدادات الأسلحة إذا دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح. إن التوغل المحدود والوفد على مستوى منخفض إلى القاهرة هو محاولة لكسب الوقت، إنها خطوة كلاسيكية لنتنياهو، وهي خطوة منطقية لكافةالأطراف، ولكن فقط لفترة قصيرة".وبحسب الصحيفة، "إن المفاوضات بشأن الرهائن، بحكم طبيعتها، هي شؤون معقدة، وتجري في سرية تامة. على الأقل، هذه هي الطريقة التي تتم بها هذه الأشياء عادة. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للمحادثات بين إسرائيل وحماس. ومثل كل الجوانب الأخرى تقريبًا لهذه الحرب، فإن كل مرحلة من المفاوضات تجري تحت تدقيق عالمي مكثف. لا بد أن يتم الحديث كل يوم إما عن انفراجة أو عن أن المحادثات على وشك الانهيار. ويقول أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين شاركوا في محادثات سابقة مع حماس: "ليست هذه هي الطريقة التي تسير بها مثل هذا النوع من المفاوضات. إنها سلسلة من الحركات الصغيرة ذهابًا وإيابًا حيث يتم التنافس على كل التفاصيل. لا تستطيع وسائل الإعلام نشر هذه الفوارق الدقيقة"."وتابعت الصحيفة، "لجعل الأمور أكثر صعوبة، يتم تنفيذ الوساطة من قبل ثلاث حكومات لها مصالحها الخاصة. إن النظام القطري، الذي يتعاطف مع حماس إيديولوجيا ودينيا، والذي يستضيف قادتها في الدوحة، حريص أيضا على أن يثبت للغرب أنه لا يدعم الإرهاب. وفي الوقت نفسه، تحمل القيادة العسكرية في مصر كراهية عميقة لحماس، التي تشترك في أيديولوجيتها مع جماعة الإخوان المسلمين. إن الجنرالات في القاهرة يحبون أن يروا حماس تسحق من قبل إسرائيل، لكنهم يخشون أيضًا خروج الوضع عن السيطرة في غزة وتدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين عبر الحدود إلى أراضيهم. كما يريدون بشكل عاجل وقف إطلاق النار حتى يتوقف الحوثيون في اليمن عن إطلاق النار على سفن الحاويات في البحر الأحمر، مما يجبرهم على سلوك الطريق الأطول حول أفريقيا، ما يكلف مصر المليارات من العائدات المفقودة من قناة السويس. ثم هناك الأميركيون. لقد دعم بايدن إسرائيل بقوة منذ 7 تشرين الأول، مما أدى إلى أضرار سياسية في الداخل في هذه العملية، لكنه الآن يريد بشكل عاجل وقف إطلاق النار حتى يتمكن من التركيز على صفقة كبيرة مع السعوديين وتحويل انتباهه إلى الانتخابات الرئاسية. ويعتقد بايدن أن الهدنة واتفاق الرهائن يمكن أن يؤدي إلى انفراجة مع السعوديين".وأضافت الصحيفة، "ما يزيد الطين بلة أن هناك خلافات عميقة بين الجانبين الإسرائيلي وحماس حول نوع الاتفاق الذي يمكن اعتباره مقبولاً. ويشعر نتنياهو في أنه يتم مناورته للقبول بوقف إطلاق النار بشروط أقل ملائمة. في الحقيقة، قد تستعيد إسرائيل رهائنها الباقين على قيد الحياة، ولكن سيُسمح لحماس أيضاً بالبقاء على قيد الحياة. في الواقع، لا يمكن لنتنياهو إلا أن يلوم نفسه، فبعد سبعة أشهر من الحرب، يرفض تقديم رؤيته الخاصة لمستقبل غزة.وفي الوقت الذي ينهي فيه الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة وخان يونس، تعيد حماس السيطرة في المنطقة، سواء باتفاق أو بدونه. إن خوف نتنياهو من خسارة شركائه اليمينيين المتطرفين والشك في أي حل يقترحه حلفاء إسرائيل دفعه إلى تبديد المكاسب التكتيكية للجيش الإسرائيلي على الأرض".وختمت الصحيفة، "مع ذلك، قد تُرضي مناورة دموية أخرى في رفح قاعدته القومية، لكنها لن تحل هذه القضية. عوضاً عن ذلك، فقد وضع نفسه في موقف حيث تهدد أميركا اليائسة الآن بإبطاء، بل وحتى تجميد، إمدادات الأسلحة، تاركة إسرائيل من دون رهائنها، ومع مهمة نصف مكتملة إلى حد مأسوي في غزة".