بعد إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم.. رصيف غزة البحري الإنقاذ الأخير؟

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تهتم الأوساط الأميركية والأوروبية بإتمام تنفيذ رصيف غزة البحري في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر منذ السابع من تشرين الأول، وخاصة بعد إغلاق السلطات الإسرائيلية لمعبري كرم أبو سالم ورفح الحدودي مع مصر، تزامنًا مع بدء عملية لاجتياح مدينة رفح التي أثارت تخوفات واسعة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية.وأعلنت الولايات المتحدة إنها ستبدأ قريبا في تشغيل الرصيف البحري لتلقي المساعدات، لكنها مع ذلك تواجه أزمة جديدة تتمثل في توزيع تلك المساعدات على المناطق المختلفة داخل غزة، مما يمثل اختبارا لوعد الرئيس جو بايدن بتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني.واعتبر مسؤولون أميركيون سابقون ومحللون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه على الرغم من الأهمية المضافة التي يقدمها الرصيف البحري لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، لكنه لن يكون بمقدوره منفردًا علاج الأزمة الإنسانية الراهنة، في خضم إغلاق معبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر، والذي كان له دور رئيسي في إدخال المساعدات، معتبرين في الوقت ذاته أن الإدارة الأميركية ستكون أمام تحدٍ حقيقي لتنفيذ تعهداتها بحل تلك الأزمة.ماذا هو الرصيف البحري؟سيكون افتتاح الرصيف العائم الذي بنته الولايات المتحدة والذي تبلغ تكلفته 320 مليون دولار، أول استخدام لطريق بحري لإيصال المساعدات إلى غزة منذ بدء الصراع الحالي.وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن تأمل في البدء في استخدام الرصيف لإيصال المساعدات الإنسانية في الأيام المقبلة، بعد أن أعلن بايدن ذلك في مارس خلال خطابه عن حالة الاتحاد. لكن يأتي افتتاح الرصيف في وقت حرج في هذا الصراع، بعدما بدأت إسرائيل عمليات عسكرية في مدينة رفح الجنوبية، مهددة نقطتي عبور المساعدات الرئيسيتين بمعبر رفح وكرم أبو سالم.وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنه مع اقتراب الرصيف من العمل، فإن مسؤولين أميركيين قالوا إن التفاصيل الرئيسية، بما في ذلك كيفية توزيع المساعدات بمجرد وصولها إلى الشاطئ، لم يتم حسمها بعد.وتقول وزارة الدفاع الأميركية إنها ستنسق الخدمات اللوجستية بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في قبرص، حيث تصل المساعدات ويتم تفتيشها، في الوقت الذي قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل عن كثب مع نظرائه الأميركيين ويعد منطقة مساحتها 67 فدانا في غزة لتلقي المساعدات الإنسانية، لكنه امتنع عن التعليق على المسؤول عن توزيعها في غزة.ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن الخطة لا تزال قيد البحث ولم يكونوا مطلعين على المناقشات حول كيفية عمل الممر البحري، في حين قال نائب المتحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية، شيجال بوليفارتي: "هناك الكثير من القطع المتحركة، حرفيًا ومجازيًا هنا والتي يجب أن تتحد معًا حتى يكون هذا فعالًا".مخاطر وتحدياتبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فهناك عدد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالرصيف، منها:تأمين القائمين على توزيع المساعدات بالنظر لمقتل حوالي 200 من عمال الإغاثة في غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول، من بينهم سبعة من منظمة المطبخ المركزي العالمي.لا توجد سلطة واضحة على أرض الواقع لتأمين توزيع المساعدات، مما يثير مشاكل أخرى، ففي فبراير الماضي، قُتل أكثر من 100 شخص في حادث عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار خلال تدافع لأشخاص هرعوا للحصول على مساعدات من قافلة.يواجه الرصيف العائم أيضًا تحديات بيئية، إذ حذر مسؤولون عسكريون من أن المياه المتقطعة في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تلحق الضرر بالرصيف وتجعل غير آمن، كما سبق أن آخّر الجيش الأميركي تركيب الرصيف بسبب الطقس.حتى بمجرد تشغيل الرصيف، فإن توافر إمدادات ثابتة من المساعدات عن طريق البحر أمر "غير مضمون".(سكاي نيوز)