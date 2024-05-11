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ماسك ينبه: عاصفة شمسية هي الأكبر منذ زمن تحدث الآن!

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:11
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بعدما ضربت الأرض عاصفة جيومغناطيسية مساء أمس الجمعة للمرة الأولى منذ عام 2003، علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الأمر.

وقال ماسك في تغريدة اليوم السبت عبر حسابه على منصة "X": عاصفة شمسية جيومغناطيسية كبرى تحدث الآن ..هي الأكبر منذ وقت طويل.
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كما أضاف أن أقمار ستارلينك الصناعية تتعرض في الوقت الحالي لضغوط كبيرة، لكنها صامدة حتى الآن.
أتى ذلك، بعدما أعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن هذه العاصفة ناجمة من وصول سلسلة انبعاثات كتلية إكليلية من الشمس إلى الأرض.

كما نبهت إلى أن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وشبكات الطاقة والمركبات الفضائية والملاحة عبر الأقمار الصناعية وسواها من التقنيات قد تتأثر، متوقعة استمرار العاصفة حتى نهاية الأسبوع.

ما هو ستارلينك؟
وستارلينك، هو خدمة إنترنت قائمة على الأقمار الصناعية أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، وصممت لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.

ويتكون نظام ستارلينك من آلاف الأقمار الصناعية الموضوعة في مدار أرضي منخفض، والتي يتم ربطها ببعضها البعض لإنشاء شبكة متداخلة قادرة على توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت.

كما تعمل الخدمة التي أعدت لربط المناطق المنكوبة ومناطق الحروب بالإنترنت، من خلال توصيل المستخدمين بالأقمار الصناعية عبر طبق هوائي يتم توصيله بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم، والتي بدورها تكون متصلة بالإنترنت.
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