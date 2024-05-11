Advertisement

عربي-دولي

أكبر مهربي البشر.. تعرفوا إلى "العقرب" المطلوب الأول في أوروبا (صورة)

Lebanon 24
11-05-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1198158-638510230532067747.png
Doc-P-1198158-638510230532067747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في الوقت الذي تكثف فيه العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا تحركاتها من أجل الحد من تدفق المهاجرين، طفا على السطح مجددا "العقرب" الذي يعتبر المطلوب الأول في أوروبا بتهمة تهريب المهاجرين.

Advertisement
فبعد رحلة بحث استغرقت أشهرا تمكن عدد من الصحافيين من الوصول إلى هوية هذا "العقرب" واسمه الحقيقي برزان مجيد.

فبرزان شاب كردي عراقي كان يعيش في بريطانيا سابقا، قبل ترحيله عام 2015 ، ليعود ويقيم حتى يومنا هذا في السليمانية بكردستان العراق.
فقد كشفت تقارير حديثة أن برزان الموجود في كردستان يبدو عليه الثراء، وذلك بعد رحلة بحث نفذها صحافيون من شبكة "بي بي سي" البريطانية، بدأوها بعد أن تحدثوا عن محنة مهاجري القوارب الصغيرة الذين يحاولون عبور قناة المانش.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة والإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات الأمنية في الدول الأوروبية والشرق أوسطية للحدّ من تدفّق المهاجرين غير الشرعيين والعبور بشتى الطرق باتجاه أوروبا، فإن برزان نفذ ومازال ينفذ عملياته التي بدأها منذ عام 2016، حيث ساهم في تهريب الآلاف من البشر.

تهريب الآلاف
وفي مقابلة مقتضبة جدا مع "بي بي سي"، كشف برزان الذي "بدا كأنه لاعب غولف ثري بملابسه الأنيقة، وأظافره المقلمة عدد مَنْ هربهم.

وقال عندما سئل عن عدد المهاجرين الذين هربهم إلى بريطانيا : "ربما ألف، وربما 10000 (...) لا أعرف، لم أحصهم".

كما شدد على أنهم توسلوا إليه لنقلهم إلى أوروبا، نافياً أن يكون زعيم عصابة.

بل اعتبر نفسه مجرد "رجل يسعى لكسب المال".

ورث التهريب من شقيقه
في التفاصيل، بدأت قصة مجيد وعصابته الذين سيطروا على جزء كبير من تجارة تهريب البشر، حين كانوا يشحنون المهاجرين إلى المملكة المتحدة من أوروبا بالقوارب والشاحنات.

فخلال فحص الشرطة الهواتف المحمولة للمهاجرين الذين يعتقلونهم، استمر ظهور الاسم نفسه "العقرب"، منذ عام 2016، وفق صحيفة "تليغراف" البريطانية.

ليدرك الضباط في النهاية أن "العقرب" لم يكن سوى مجيد الشاب الكردي العراقي، الذي دخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في شاحنة عام 2006 ثم رحل إلى العراق في 2015 بعد أن قضى عقوبات بالسجن بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

بعد ذلك بوقت قصير، ورث "مصلحة" تهريب البشر التي كان يقوم بها شقيقه الأكبر الذي سُجن في بلجيكا.

وفي وقت لاحق، تمت إدانة 26 عضواً من العصابة في محاكم المملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا بعد عملية للشرطة استمرت عامين، لكن مجيد أفلت من القبض عليه.

مطلوب غيابياً
كما دانته محكمة بلجيكية غيابياً بـ 121 تهمة، تتعلق بتهريب أشخاص. وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 834 ألف جنيه إسترليني في تشرين الأول 2022. (العربية)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2024-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-05-11
07:40 | 2024-05-11
07:37 | 2024-05-11
07:30 | 2024-05-11
07:30 | 2024-05-11
07:10 | 2024-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24